Правительство РФ проверит компанию, финансировавшую выборы Беглова в 2019 году

Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала спонсором избирательной кампании губернатора Петербурга Александра Беглова.

Правительством РФ запланированы проверки целевого расходования бюджетных денег, выделяемых на проведение спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В СМИ не первый месяц обсуждается возможность коррупционного расходования средств резервного фонда Санкт-Петербурга. Изначально ведомство появлялось для оснащения мобилизованных горожан всем необходимым. Обеспечением заказов занимается компания АО «НПО Спецматериалов». Именно она финансировала избирательную кампанию Беглова на выборах губернатора в 2019 году.

Глава «НПО Спецматериалов» Михаил Сильников и Беглов знакомы как минимум с 2001 года. В мае этого года сын Сильникова Алексей опубликовал фото домашнего ужина, датированного 2001 годом, на котором присутствовал и Беглов с поднятым фужером.

В Петербурге обеспечение мобилизованных происходит через реорганизованный фонд «Победа». Работа организации непрозрачна и может нести коррупционный подтекст, поскольку представители фонда отказываются опубликовать итоги работы. Особое внимание привлекла ситуация, когда помощь мобилизованным петербуржцам, оказавшимся в другом субъекте РФ, оказывали волонтеры и иные сторонние организации. На тот момент журналисты запросили у фонда информацию о его «успехах по сборам средств» и текущей деятельности, однако фонд на запросы журналистов не ответил.