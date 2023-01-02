Сергей Соседов раскритиковал Катю Лель в прямом эфире шоу «Суперстар! Возвращение»

Сергей Соседов в вокальном шоу «Суперстар! Возвращение» похвалил Алену Иванцову, которая в очередном выпуске исполнила известную песню артиста SHAMAN «Теряем мы любовь». Музыкальный критик подчеркнул, что каждый номер певицы блистателен и по своему совершенен.

После всех комплиментов Соседов высказался о другой знаменитой певице. Недавно Лель устроила очередной скандал в прямом эфире конкурса. Катю не устроила реакция звездного жюри на ее выступление.