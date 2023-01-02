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Сергей Соседов раскритиковал Катю Лель в прямом эфире шоу «Суперстар! Возвращение»

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Сергей Соседов раскритиковал Катю Лель в прямом эфире шоу «Суперстар! Возвращение»
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов в вокальном шоу «Суперстар! Возвращение» похвалил Алену Иванцову, которая в очередном выпуске исполнила известную песню артиста SHAMAN «Теряем мы любовь». Музыкальный критик подчеркнул, что каждый номер певицы блистателен и по своему совершенен.

После всех комплиментов Соседов высказался о другой знаменитой певице. Недавно Лель устроила очередной скандал  в прямом эфире конкурса. Катю не устроила реакция звездного жюри на ее выступление.

Не все имеют достоинство и ум, чтобы так себя вести. Есть у нас одна такая артистка, которая ершится и ерепенится постоянно, этим она губит сама себя в глазах зрителей, - сказал критик.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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