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Сергей Зверев не знает, как однажды выжил на даче у Аллы Пугачевой

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Сергей Зверев не знает, как однажды выжил на даче у Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Примадонна и Сергей Зверев были очень близкими друзьями. В 2000-е стилист создавал для Пугачевой самые разные сценические образы и считал её своей музой. О этом он рассказал в интервью на канале «Алена, блин!» в Ютуб.

Алла изменила всю мою жизнь...У нас с ней были очень теплые отношения. Мы часто веселились, отрывались. А что? Все мы живые люди.


Вечеринки на даче легендарной артистки, по словам Зверева, были шумными и на них всегда было много алкогольных напитков и лакомств. По признанию Сергея, однажды из-за обилия выпитого спиртного у него даже случились галлюцинации. До сих пор стилист удивляется, как тогда вообще сумел выжить. Вместе с множеством напитков у Пугачевой было обилие самых разных блюд, которые нельзя было не попробовать. Из-за этого шоумен едва не растолстел, а принимаемый по совету Аллы Борисовной чай едва не испортил ему на всю жизнь здоровье.
Артист утверждает, что свой круг общения Пугачева пересмотрела после замужества. Сергей был исключен из круга ее близкого общения. Тем не менее, он до сих пор относится к бывшей музе с уважением. Зверев не держит зла на артистку и уважает сделанный выбор.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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