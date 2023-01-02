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Лия Ахеджакова пожаловалась на отсутствие работы из-за отмены спектаклей с ее участием

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Лия Ахеджакова пожаловалась на отсутствие работы из-за отмены спектаклей с ее участием
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Фото из открытых источников

Политические взгляды Лии Ахеджаковой, видимо, отразились на ее профессиональной деятельности. Актриса пожаловалась, что в последнее время ей не дают новых ролей, а работа в театре практически отсутствует.

По словам звезды, в старых пьесах ей не рады, а работы с каждым днем становится все меньше. 84-летняя артистка утверждает, что скоро ее попросят уйти из единственной постановки, в которой сейчас принимает участие.

«Осталась с одним спектаклем, который много лет играю. Сейчас появились требования, чтобы из него меня выгнали. Даже не знаю, чем я вызвала такую ненависть», — рассказала она.

Ахеджакова планировала сыграть в спектакле «Мой внук Вениамин» и должна была выйти в Питере на сцену дворца культуры «Выборгский» 4 января. Но оказалось, что постановку перенесли. В «Ленэнерго» начали ремонт электросетей в ДК. Новая дата пока что не назначена, зрителям предложили сдать билеты и вернуть деньги.

Напомним, ранее Лия Меджидовна признавалась, что отмена никак не связана с цензурой. Но сейчас актриса выдвигает предположение, что представление действительно перенесли из-за нее. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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