Лия Ахеджакова пожаловалась на отсутствие работы из-за отмены спектаклей с ее участием

Политические взгляды Лии Ахеджаковой, видимо, отразились на ее профессиональной деятельности. Актриса пожаловалась, что в последнее время ей не дают новых ролей, а работа в театре практически отсутствует.

По словам звезды, в старых пьесах ей не рады, а работы с каждым днем становится все меньше. 84-летняя артистка утверждает, что скоро ее попросят уйти из единственной постановки, в которой сейчас принимает участие.

«Осталась с одним спектаклем, который много лет играю. Сейчас появились требования, чтобы из него меня выгнали. Даже не знаю, чем я вызвала такую ненависть», — рассказала она.

Ахеджакова планировала сыграть в спектакле «Мой внук Вениамин» и должна была выйти в Питере на сцену дворца культуры «Выборгский» 4 января. Но оказалось, что постановку перенесли. В «Ленэнерго» начали ремонт электросетей в ДК. Новая дата пока что не назначена, зрителям предложили сдать билеты и вернуть деньги.

Напомним, ранее Лия Меджидовна признавалась, что отмена никак не связана с цензурой. Но сейчас актриса выдвигает предположение, что представление действительно перенесли из-за нее.