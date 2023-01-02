Уехавшая примадонна Алла Пугачева поздравила россиян с Новым годом в прямом эфире на НТВ

Сбежавшая из России в Израиль Алла Борисовна Пугачева всегда славилась своими дерзкими выходками. На одну из них 73-летняя Народная артистка РФ решилась на Новый год. Но далеко не все помнят этот момент.

В 1995 году на канале НТВ с Новым годом россиян поздравлял не президент, а Алла Борисовна. Появилась Пугачева в кадре со своей фирменной прической.

"Дорогие друзья, давайте старый год проводим, попрощаемся с ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы принесет нам Новый год. Времена, конечно же, нелегкие. Новые времена! Не секрет, что большей частью мы к ним не готовы, и я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны, и политически, и экономически. К сожалению, это многим на руку, этим многие пользуются. Чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете и безнравственности, а на благополучии, уюте, комфорте. Этого очень хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары качественными, а дети здоровыми", - сказала она.

Отметим, что по другим телеканалам соотечественников тогда поздравлял Борис Ельцин.

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