Уехавшая из России в Израиль Алла Пугачева заявила, что чувствует себя сейчас счастливой

Алла Борисовна Пугачева, уехавшая из России в Израиль, записала видеопослание, которое адресовано ее друзьям и близким. Артистка сопроводила ролик заголовком «СПАСИБО» и призналась, что чувствует себя сейчас счастливой.

Я свободна, с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые понимают меня, которые имеют совесть, достоинство, честь, - сказала на камеру исполнительница.

В спокойствии Примадонны читалась не только умиротворенность, а также ответная любовь к друзьям, но мудрость, и, конечно же, намек всем своим недоброжелателям.

Напомним, до этого в ответ на негативные сообщения в свой адрес Алла Борисовна написала в своих соцсетях пост, в котором упомянула, что «счастлива» от того, что ее ненавидят люди, которых она терпеть не могла.

Ранее Пугачева разместила живописное фото сада своего дома в Израиле и написала короткий, эмоциональный текст с отсылом к библейским заповедям:

«многие спрашивают, каким образом выношу заказную травлю в адрес нашей семьи. Вот так. Это вид из окна. Декабрьское небо над Землей обетованной».

Далее Народная артистка РФ отметила, что, смотря на небо, просит Господа простить недоброжелателей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают, что они творят.