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Саймс выразил мнение об американской внешней политике

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Саймс выразил мнение об американской внешней политике
В Мире
Фото из открытых источников

Политолог Саймс поделился своим мнением о курсе, которого придерживаются на международной арене США. Он считает, что американские политические власти решили вести одновременно противостояние с Российской Федерацией и Китаем.

Саймс отметил, что инструментом для этой борьбы США выбрали санкционную политику. Однако, по его мнению, к настоящему времени по отношению к России уже введены почти все меры в русле этого курса и что-либо заметно нового эксперт не ожидает. Но ситуацию с Китаем Саймс оценивает по-другому. Он полагает, что против официального Пекина американское политическое руководство еще не применило многих санкций и его представители при этом считают, что Китай подвержен влиянию таких мер. 

«Я думаю, что такая перспектива отношений между Китаем и США Пекину не может понравиться», – отметил политолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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