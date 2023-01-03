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Макрон сделал заявление по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Макрон сделал заявление по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
В Мире
Фото из открытых источников

Политический руководитель французского государства Макрон сделал заявление по вопросу о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Он, обозначая позицию политических властей Франции, отметил, что официальный Париж рассчитывает на принятие решения о включении этих государств в состав блока.

Макрон заявил об этом во время встречи с руководителем шведского правительства. Она состоялась в Париже, и перед началом проведения переговоров президент Франции сообщил, что намерен со своей стороны содействовать как шведскому, так и финскому государству в их намерении присоединиться к НАТО.

«Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии», – отметил Макрон.

Оба государства уже подали заявки на принятие в состав блока, но политические власти Турции блокируют их официальное обсуждение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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