68-летняя исполнительница Любовь Успенская вышла на сцену в боди с глубоким декольте

68-летняя исполнительница Любовь Успенская продемонстрировала фанатам свою прекрасную физическую форму. Певица выступила на сцене в весьма смелом наряде. Фрагмент выступления появился в Сети.

Для выступления артистка выбрала полупрозрачное боди с глубоким декольте и имитацией юбки, которая оказалась слишком короткой, оголив некоторые пикантные части тела эстрадной звезды. Кожаные элементы одежды она дополнила замшевыми сапожками. Столь откровенный наряд подчёркнул достоинства ее фигуры - пышную грудь и стройные ноги.

Публика не ожидала увидеть артистку в таком виде. Присутствующие буквально потеряли дар речи. Успенская нередко поворачивалась к залу спиной, чтобы продемонстрировать практически голый зад.

Сама Любовь не увидела в своем образе ничего криминального. Напротив, она призывала молодежь «завидовать и учиться».

Несмотря на то, что популярной певице 68 лет, она переживает вторую молодость. Поклонники отметили, что сохранить прекрасную фигуру в таком возрасте очень непросто.