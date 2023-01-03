Актёр Станислав Садальский отреагировал на слухи о его свадьбе с Людмилой Максаковой

За трепетными отношениями между Станиславом Садальским и Людмилой Максаковой наблюдает вся страна. Артисты очень тепло относятся к друг другу. Они дружат много лет, поэтому не стесняются подшучивать друг над другом в социальных сетях.

Недавно в эфире своего авторского шоу журналист Вячеслав Манучаров спросил у Станислава, не хочет ли он официально закрепить отношения с коллегой, ведь оба свободны, любят друг друга, пускай по-дружески. Садальский удивил всех своим ответом.