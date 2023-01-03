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Депутат Лантратова: Валерий Меладзе дискредитировал себя, аншлагов на его концертах уже не будет

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Депутат Лантратова: Валерий Меладзе дискредитировал себя, аншлагов на его концертах уже не будет
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Фото из открытых источников

Певец Валерий Меладзе,  который поддержал лозунг "Слава Украине" во время своего концерта в Дубае, себя сам дискредитировал в глазах общественности. По крайней мере, в этом уверен первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В интервью журналистам депутат сооющила, что 58-летний артист, прошептавший "Героям слава!" после фразы поклонника "Слава Украине", по прежнему зарабатывает деньги в России. Политик призвала всех задуматься над данным инцидентом.

"Своими высказываниями некоторые звезды сами себя дискредитируют в глазах общественности. Аншлагов на концертах теперь точно не будет", — заявила Лантратова.

Напомним, ранее Сергей Миронов, комментируя поведение Валерия Меладзе, потребовал лишить заслуженного артиста России всех наград. По мнению политика, артист хочет "усидеть на двух стульях", и пытается со всех сторон "урвать" .

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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