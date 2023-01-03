Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм РФ «Чебурашка»

Актер Дмитрий Певцов написал в своем блоге, что сходил с сыном на новый фильм «Чебурашка», но он стал для него настоящим разочарованием.

«В процессе просмотра я наблюдал за своим 15-ти летним сыном. За два часа он ни разу не сменил позу и сказал «скучно». В каждом эпизоде ты знаешь, чем закончится. Ужасная компьютерная графика, пропали 2 часа жизни. Не смешно и не жалко никого».

Певцов уверен, что создатели «потратили деньги на скучный, бессмысленный, пошлый фильм».

«Дело тут не в режиссере, в сценарии, в отсутствии контроля при его выборе, в процессе производства, конечном результате. Блестящие актеры не смогли ничего сделать с бездарностью и пошлостью сценария, отсутствием идеи в нем».

Артист добавил, что «в безвкусной скучнятине Чебурашка не нужен. Непонятно, при чем там вообще он». Он считает, что можно было «обойтись любым зверьком либо без животных».

Также Дмитрий прокомментировал пошлость, которую позволили создатели ленты:

«В финале, перед титрами, проигрывается анекдот про крокодила Гену, который везет на руле мотороллера Чебурашку, их останавливает гаишник. «Снимите с руля», - потребовал милиционер. «Я - не...», - ответил Чебурашка, после чего под гогот родителей идут титры на экране. Я бы не стеснялся, чего там уж. Если пошлить, то до конца!».