Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно
В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что
Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин. По
В Сети не утихают дискуссии о новогодней вечеринке в Дубае. Там на корпоративе выступали Олег Газманов и Валерий Меладзе. Не прошел мимо данной темы
В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
Российский шоумен Иван Ургант все-таки возвращается на телеэкраны РФ. Юморист появится на телевидении в новогоднюю ночь, то есть в ночь на 1 января.
В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем личном аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал новый видеоролик, в котором запечатлено, как в
Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала
Журналисты издания The Economist опубликовали материал, на основании которого доказывают, что в геополитической ситуации на международной арене
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