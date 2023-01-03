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Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года

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Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года
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Фото из открытых источников

Минувший год порадовал множеством хороших сериалов. Из-за санкций особой популярностью пользовались отечественные, азиатские и турецкие сериалы. Каждый из многосерийных фильмов заслуженно получил популярность благодаря уникальности, самобытности. Издание Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года.

Самым популярным в этом году оказался турецкий сериал «Постучись в мою дверь», первый сезон которого вышел в 2020 году. На втором месте по популярности оказался телесериал «Сваты», седьмой сезон этого культового фильма.

Также издание выделило многосерийный кинофильм «Ваша честь» отечественного производства. Сюжет ленты рассказывает о судье, принимающем решение наказать своего сына либо же ему помочь.

Стоит сказать, что в 2022 году также были популярны картина «Чикатило» и продолжение культовой ленты «Секс в большом городе».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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