Экс-солист группы «Корни» Алексей Кабанов призвал делать вид, что сумасшедшая Катя Лель здорова

Катя Лель постоянно рассказывает о контакте с НЛО. Многие считают ее истории пиаром, другие верят звезде, а остальные уверены, что она больна.

28 лет певица хранила тайну о контактах с пришельцами, лишь три года назад решилась на откровение. Артистка сообщила, что впервые встретилась с НЛО в 16 лет. Сначала обитатели галактик похитили звезду, а затем явились домой и ее семья стала свидетелем того, как у Кати украли зубы. С того врмени пришельцы преследуют Лель, она слышит их голоса.

Алексей Кабанов же уверен, что артистка не совсем здорова.

«Иногда я думаю, что Лель сумасшедшая, но затем мне лента выдает Бритни Спирс. Все, никаких обсуждений сумасшествия Кати Лель, будем делать вид, что она здоровый человек», — отметил солист группы «Корни».

Добавим, что скептически отнесся к повествованиям исполнительницы Борис Корчевников. Он уверен, что нет никакого НЛО, а это бесы, которые с XX века являются людям в обличие инопланетян.