Экс-солист группы «Корни» Алексей Кабанов призвал делать вид, что сумасшедшая Катя Лель здорова

28 лет певица хранила тайну о контактах с пришельцами, лишь три года назад решилась на откровение. Артистка сообщила, что впервые встретилась с НЛО в 16 лет. Сначала обитатели галактик похитили звезду, а затем явились домой и ее семья стала свидетелем того, как у Кати украли зубы. С того врмени пришельцы преследуют Лель, она слышит их голоса.
Алексей Кабанов же уверен, что артистка не совсем здорова.
Добавим, что скептически отнесся к повествованиям исполнительницы Борис Корчевников. Он уверен, что нет никакого НЛО, а это бесы, которые с XX века являются людям в обличие инопланетян.
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