Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова показала их с Романом 8-летнюю дочь Лею

Экс-супруга российского олигарха Романа Абрамовича Даша Жукова в своих социальных сетях показала на снимках, как ее семья встретила Новый 2023 год. На опубликованных фотографиях можно увидеть 8-летнюю общую дочь знаменитостей.

Даша от Романа родила двоих детей: сына Аарона и дочь Лею. За роды дочки Абрамович тогда заплатил не менее миллиона долларов. В настоящее время наследники олигарха живут за границей.

При этом сама Жукова редко делится снимками с наследниками, но накануне праздников сделала исключение. Модель обнародовала снимок с Леей. Подписчики отметили, что девочка похожа на своего звездного отца.

Напомним, Абрамович женился на Жуковой еще в 2008 году. Познакомилась пара на одном из матчей «Челси» в 2007 году. Объявили о разводе супруги спустя 10 лет брака. Экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения и разделили опеку над детьми.



