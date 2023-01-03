Юрий Лоза заявил, что в РФ невозможно запрещать артистам петь под фонограмму

Певец и композитор Юрий Лоза выступил с заявлением о том, что России не нужно брать пример с Киргизии, поскольку на законодательном уровне запретить артистам петь под фонограмму невозможно. Музыкант считает, что подобные санкции неправильные и неэффективные.

Лоза уверен, что «наказать» артиста вправе тольок сам зритель, который может игнорировать концерты тех исполнителей, «которые обманывают».

«Сейчас много зрителей не интересуются тем, исполняет певец свои песни под фонограмму или вживую поет. Касательно этого должен сработать иной механизм. Следует объяснить: мол, люди добрые, нас надули, как лохов, взяли и провели. Заявляли о том, что споют для нас, в реальности не спели. Если такая философия войдет в сознание каждого зрителя, то он перестанет посещать выступления, где его обманывают. Он заплатил деньги ни за что. Пирожок продали ни с чем. Он не работал, не пел, вот есть доказательства. В Сети есть много доказательств, что артисты сейчас не поют. Есть видео, где двое комедиантов отобрали на мероприятии микрофон у Оли Бузовой, а ее голос продолжил звучать. Постояли, посмеялись, пошли дальше. Когда к этому будут относиться не как к шутке, зритель поймет, что его обманули, тогда и все», — высказался артист.