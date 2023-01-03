Кристина Асмус встретила Новый 2023 год в Дубае с дочкой и возлюбленным Романом Евдокимовым

Кристина Асмус встретила Новый 2023 год в Дубае (ОАЭ) со своей дочкой и новым возлюбленным Романом Евдокимовым. Об этом сообщило издание "7Дней".

Актриса после скандального развода с Гариком Харламовым предпочитает не афишировать личную жизнь. Недавно артистку кино заподозрили в любовных отношениях с коллегой по сцене Романом Евдокимовым. На новогодние праздники блондинка с дочерью Настей, сестрой Кариной, а также племянницей Софией отправилась в Дубай.

Звезда активно делится фотографиями и видео с отдыха с поклонниками. Но, как стало известно, встречать Новый год с Асмус отправился за рубеж ее новый избранник.

К таким выводам пришли пользователи, сопоставив фото со страниц Кристины и Романа в социальных сетях. Оказалось, что новогодние снимки знаменитостей сделаны в одних апартаментах.



