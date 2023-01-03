«Ленком» намерен подать иск в суд на Садальского за клевету об увольнении Захаровой

После смерти Марка Захарова в СМИ регулярно появляется информация о довольно напряженных отношениях между новым руководством театра, а также дочерью покойного Александрой. На днях Стас Садальский дал очередное интервью, в котором рассказал, что Александру убирают со спектаклей.

В "Ленкоме" эту информацию опровергли. Соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале театра.

"Может быть, Стас Садальский выдает желаемое за действительное, однако Александра Марковна не только играет в спектаклях "Вишневый Сад" и "Женитьба Фигаро", а получает приличную зарплату в размере 158 000 рублей ежемесячно", - сказано в сообщении.

Также в "Ленкоме" отметили, что помимо зарплаты актриса получает каждый месяц пенсию и надбавку за звание Народной артистки России.

Руководство театра, возмущенное высказываниями Садальского, заявило, что намерено подать иск в суд за распространение ложной информации.