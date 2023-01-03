Life.ru: Депутат Певцов призвал решать более серьёзные проблемы, чем выходка Меладзе на концерте

Депутат Дмитрий Певцов призвал решать более серьёзные проблемы, чем выходка Валерия Меладзе на концерте в Дубае. Чем меньше общественность будет обсуждать артиста, который поддержал лозунг "Слава Украине!" на новогоднем выступлении в ОАЭ, тем меньше на эту тему будет откликов. Об этом актер заявил в беседе с изданием Life.ru.

"Чем меньше будем это обсуждать, тем меньше будет откликов на данную тему. Деяние всех российских граждан подпадает под Уголовный, а также Гражданский кодекс РФ. Если же не подпадает, то нужно забыть", — сказал политик.

По словам парламентария, чем меньше общественность будет обращать внимание на подобные высказывания звезд, тем будет лучше. К тому же сейчас в стране есть много серьёзных проблем, о которых нужно говорить. "А это всё даже не стоит выеденного яйца", добавил Певцов.