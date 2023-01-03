Меладзе попытался оправдаться после своего политического лозунга на корпоративе в Дубае

Недавно Валерий Меладзе принял участие в новогоднем корпоративе в Дубае. Один из гостей попросил певца поздравить его жену Веру с праздником. 58-летний артист с удовольствием согласился. Позже мужчина сказал слова "Слава Украине". Певец, убрав микрофон, тихо ответил "Героям слава".

После этого Меладзе подвергся жесткой критике со стороны общественности. Россияне хотят, чтобы Валерия Шотаевича лишили российского гражданства, а также признали иноагентом и запретили въезд в РФ. Сам исполнитель в Telegram попытался оправдаться за свои слова.

"Так вышло, что горячо любимые мной народы находятся сейчас в конфликте, в котором люди гибнут. Я НЕ МОГУ, НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Мечтаю только о том, что бы этот антагонизм прекратился, а между близкими народами вновь установилось согласие. Ради этого готов отдать все свои силы", - написал певец.

Добавим также, что из-за жуткого скандала некоторые потребовали запретить песни в исполнении артиста на радио и ТВ.