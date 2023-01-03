Музыкант Юрий Лоза раскритиковал музыкальный фестиваль «Песня года-2023»

Юрий Лоза раскритиковал музыкальный фестиваль «Песня года». Главный концерт страны был показан 1 января на канале «Россия 1». Музыкант считает кощунством то, что тексты прозвучавших в эфире песен ведущие назвали стихами.

«Два дня подряд ведущие, представляя номер, на голубом глазу говорили, что музыка такого-то, а стихи такого-то. Музыку не обсуждаю, однако назвать озвученные тексты стихами — это настоящее кощунство. Ибо стихи воспринимать можно в печатном виде. Тот набор слов, который лился с этой эстрады, читать противопоказано», — написал Лоза в «ВКонтакте».

Также он добавил, что это хорошо, что сейчас «модно петь и жевать одновременно», ведь зрители воспринимают услышанное, а «не подключают мозги».

«Есть такое ощущение, что авторы текстов ничего вообще не читали в своей жизни, помимо коротких СМСок, которые написаны малолетками. Блин, поэты», — возмутился артист.