Несмотря на эмиграцию в Израиль, Алла Пугачева появилась в новогоднем эфире на российском ТВ

В адрес Аллу Борисовной Пугачевой, покинувшей Россию и уехавшей в Израиль, раздается немало критики. Но обойтись без Примадонны российской эстрады на ТВ-канале в новогоднюю ночь не смогли.

Напрасно злопыхатели потребовали вычеркнуть навсегда имя артистки из отечественного шоу-бизнеса. Исполнительница легендарного хита «Опять метель» снова «просочилась» на отечественные телевизионные экраны в Новый год.

Пока россияне нарезали оливье и накрывали стол, в миллионах российских домов прозвучал голос 73-летней звезды. Федеральные каналы вставили в сетку вещания традиционную кинокомедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», композицию «Мне нравится, что вы больны не мной» в которой исполнила Народная артистка.

Кроме того, на телеканале «Россия 1» прозвучала песня Примадонны «Любовь, похожая на сон», но исполнила ее Полина Гагарина. Зрителям не понравилась перепевка Пугачевой, и у них остались неприятные впечатления.