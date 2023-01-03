Николай Наумов из «Реальных пацанов» пожелал российским военным вернуться домой с победой

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина приставал с вопросами к российскому исполнителю Олегу Газманову во время новогоднего выступления в столице ОАЭ Дубае.

Так, некий Александр (который перебрался в Эмираты на пмж) потребовал от певца высказаться в поддержку Украины. Некоторые интернет-пользователи узнали в зрителе Николая Наумова. Актtр, сыгравший Коляна в телесериале "Реальные пацаны", отнtсся к таким заявлениям с иронией. Артист кино даже был вынужден записать поздравление с Новым годом, в котором позировал на фоне заснеженного двора. Он пожелал всем российским военным победы и скорого возвращения домой:

"Россияне, родненькие! Привет всем из "солнечного Дубая". Это я, Колян. В новом году я желаю всем радости, здоровья, чтобы вы как можно чаще оказывались рядом с близкими и своими родными. Всем нашим пацанам, которые сейчас в Украине, желаю поскорее вернуться с победой домой. Работайте, братья".