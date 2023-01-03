Олег Газманов с семьей срочно покинул ОАЭ после скандала с украинцами на концерте

После недавнего новогоднего корпоратива в Дубае Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной срочно уехали из ОАЭ и вернулись в Россию. Вероятно, произошло это после скандала с украинцами на вечеринке. Музыкант решил поскорее вернуться на родину и не портить репутацию.

В личном микроблоге Марина Газманова написала весьма неоднозначный пост:

Спасибо тебе, Дубай, за гостеприимство. Здесь сейчас много русских. Одни отдыхают, а другие, как мы, работают. Арабские Эмираты – территория, где отслеживают любое недружелюбие политического и культурного толка. Туристом нужно приезжать сюда только “без своего самовара”. Тогда блага страны будут к вашим услугам.

По всей видимости, таким способом звездная чета дала понять, что они остались не в восторге от рабочей поездки. Ещё бы, гости на корпоративе захотели затронуть непростую политическую тему российско-украинского конфликта. Но артист, в отличие от пьяного Меладзе, не повелся на эту провокацию.

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