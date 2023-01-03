Онкобольная Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой службе 150 тысяч рублей

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько лет борется с раком головного мозга. По словам врачей, у актрисы есть шансы на выздоровление, но прекращать лечение, которое стоит недешево, нельзя. Обеспечивает семью и содержит супругу только Петр Чернышев. Фигурист постоянно работает, чтобы покрывать счета, но долги накапливаются.

В налоговой службе посчитали, что за несколько лет Анастасия задолжала 150,9 тысяч рублей. Туда вошли: штрафы, транспортный налог, платеж за землю, пени, страховые взносы. Некоторые неуплаты тянутся с 2014 года, а дела переданы судебным приставам.

Впрочем, налоговая сейчас не волнует семью онкобольной артистки. С сентября Настя пребывает в элитной онкологической клинике. Лечение и проживание в специализированной больнице обходится дорого. Чернышев, который за новогодние праздники получит гонорар в размере 3-х миллионов рублей за участие в шоу Навки, вновь отдаст их на реабилитацию тяжелобольной жены.