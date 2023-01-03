Остались только на фотографиях. Какие здания снесли в Санкт-Петербурге в 2022 году

Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция сохранится, беспокоятся градозащитники и жители Северной столицы.

Активисты отмечают, что в 2022 году Петербург потерял ряд уникальных зданий. Не дожидаясь решения суда, девелоперы снесли манеж Финляндского полка, известный также как блокадный Василеостровский хлебозавод. К изумлению градозащитников, дом 1844 постройки «омолодили» почти на сто лет, признав советским и выведя из-под охраны.

Другой потерей Северной столицы стал административный корпус «Ленэкспо», несмотря на обещания Градостроительного совета сохранить здание. Корпус могли признать объектом культурного наследия, однако он был уничтожен раньше.

В экспертном сообществе не исключают, что при губернаторе Александре Беглове город продолжит разрушаться. Причина кроется в беспрецедентном росте лоббизма интересов застройщиков в ущерб уникальному облику города.

«Вероятность, что команда Беглова будет продолжать уничтожать исторический облик Санкт-Петербурга, крайне высока. Вкладывать средства в сохранение зданий банально не выгодно. Куда больше можно получить откатами с постройки человейников», - отмечают авторы ТГ-канала «Площадь Восстания».

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверит информацию о предстоящем сносе завода «Ригель» в Петербурге. Причиной стало обращение горожан с просьбой защитить постройку.