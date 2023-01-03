Пермский актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов опроверг обвинения в поддержке Украины

Звезда «Реальных пацанов», актер Николай Наумов ответил на все обвинения в свою сторону в поддержке Украины. Свой комментарий артист дал на личной странице во «Вконтакте».

Напомним, накануне в Сети появился видеоролик с празднования Нового года 2023 в столице ОАЭ. По мнению пользователей, во время выступления в Дубае некто, имеющий внешнее сходство с Николаем Наумовым, пристал к артисту Олегу Газманову. Мужчина задал певцу провокационный вопрос и потребовал поддержать Украину.

«Всем нашим пацанам, которые на Украине сейчас, желаю вернуться назад как можно быстрее с победой. Работайте, братья!» – сказал актер в видео на фоне заснеженных елей.

Также пермский артист пожелал всем радости, здоровья и чаще быть рядом со своими близкими и родными.