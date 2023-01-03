Певец Сергей Лазарев выступил с обвинениями в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев, а также телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз обменялись любезностями в социальных сетях. 51-летняя знаменитая блондинка опубликовала трогательный видеоролик с 39-летним артистом, написав, что она «терпит его уже целых 20 лет». Певец обиделся на такую фразу и ответил звезде тем же.

Исполнитель написал, что ведущая украла его подпись к публикации. Кроме того, она забрала его молодость! Одно время артисты, несмотря на разницу в 12 лет, состояли в романтических отношениях. Тогда многие обвинили пару в фиктивных отношениях.

«Ты украл мою молодость», – сказала Лера.

«Я вообще-то самые лучшие годы тебе отдал, ты же высосала из меня всю молодость, а затем нашла помоложе», – ответил Сергей.

После этого Кудрявцева и Лазарев публично признались друг другу в любви. Знаменитости часто шутят друг над другом как в Сети, так и на сцене, однако при этом всегда остаются в дружеских отношениях.