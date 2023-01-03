Певица Настасья Самбурская на Новый год станцевала в бикини на пляже в Дубае

Певица и актриса Настасья Самбурская отметила Новый год в теплых краях. Она вместе с подругой Натальей Рудовой улетела в ОАЭ. 31 декабря звезда продемонстрировала поклонникам зажигательные танцы в бикини на пляже в Дубае, а уже в первые дни 2023 года поразила дерзкими снимками.

Звезда сериала «Новая общага» в последнее время часто появляется в социальных сетях полуобнажённой. В 2022 году знаменитость привела фигуру в идеальную форму. Самбурская неоднократно признавалась, что она сильно гордится собой. 31 декабря Настасья выложила видеоролик энергичного танца в белом купальнике. В этой публикации актриса подвела итоги ушедшего года и поздравила с праздниками подписчиков.

Дорогие друзья, с Новым годом! Джингл Беллз в здании! На видео без лишних сантиментов, мой главный итог года, я похудела. Аскеза от сахара на пять месяцев и тренировки творят чудеса. Люблю!

Радовать своих фанатов артистка продолжила в 2023 году. Она опубликовала кадры в необычном образе. Предстала красотка с красными вьющимися волосами и без одежды. Интимные места Самбурская прикрыла черной стеганой сумкой.