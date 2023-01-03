Писатель Захар Прилепин подверг критике «Новогодние голубые огоньки» на российском ТВ

Писатель и публицист Захар Прилепин резко высказался по поводу новогодних «Голубых огоньков», которые показывали в канун Нового 2023 года на российском ТВ. Он подверг критике популярные праздничные программы.

Общественный деятель был возмущен списком артистов, которые развлекали российских зрителей в эту ночь. Прилепин отметил, что за девять лет уже образовался круг музыкантов, которые приезжали на Донбасс даже в самые непростые годы. Однако в новогоднем эфире щеголяли другие певцы. Писатель негодует, почему не нашлось место тем, кто все эти годы поддерживает бойцов, Донбасс и его жителей.

Ну даже не знаю, как вам все это, по мне так это издевательство, это унижение.

Прилепин возмущен тем, что патриотизм в массовой российской культуре до сих пор остается лишь «забавой для самозанятых».