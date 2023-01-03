Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил запретить в РФ фонограмму по примеру Киргизии. Муж певицы Валерии уверен, что на мероприятиях артисты должны петь вживую, а не открывать рот под записанную ранее песню.

2023 год в Киргизии начался с того, что на основании вступившего в силу законопроекта запрещено исполнять произведения на спортивных мероприятиях, в театральных постановках, филармониях, кинотеатрах, залах, музеях, библиотеках под фонограмму. По мнению Пригожина, пример страны за образец должны взять во всём мире, в России в том числе.

«И правильно сделали, нельзя понятия профессии и блуда подменять», - заявил Иосиф.

Продюсер добавил, что выступает за профессионализм, и за честность. Это касается любого вида деятельности. В музыке же должна быть прозрачность, чтобы те звезды, которые не умеют петь, не появлялись никогда больше на сцене.

«Вы не хотите ведь, чтобы хирург оперировал вас пластиковым ножом...» - привел он аргумент.