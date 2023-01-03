Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту высказавшегося в поддержку Украины певца Валерия Меладзе

Вчера, 2 января, в Сеть попало скандальное видео с участием певца Валерия Меладзе. На новогоднем выступлении артиста в Дубае к нему подошел один из поклонников из Украины. Мужчина попопросил передать привет его супруге Вере, а затем произнес слова "Слава Украине!". Меладзе с бокалом в руке тихо ответил: "Героям слава!".

Украинский собеседник исполнителя начал громко расхваливать его за поддержку, но тот попросил вести себя немного тише и поспешил добавить, что он находится вне политики.

Российский продюсер, муж Валерии Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе. Он лаконично прокомментировал такой поступок артиста.