Yandex.RTB

Шукшина заявила, что новогодние шоу по российскому телевидению являются «верхом цинизма»

Image 16+
Шукшина заявила, что новогодние шоу по российскому телевидению являются «верхом цинизма»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Мария Шукшина назвала новогодние шоу по российскому ТВ «верхом цинизма». Актриса не одобрила "анекдоты" в новой передаче на Первом канале.

Это верх цинизма, конечно же, пустить в эфир низкопробную веселуху в день, когда вся страна потрясена произошедшими событиями в Макеевке. Я так понимаю, что своих извинений Первый канал не принесет за то, что плюнул в души людям в очередной раз", — написала  в своем блоге Шукшина.

Также, по словам обладательницы медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, не замечать происходящее в стране опасно.

Делая вид, что не происходит ничего, что никто и ничего не видит, не замечает, все идет своим мирным путем, вы страну ведете к вырождению, — добавила заслуженная артистка России.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Кристина Асмус встретила Новый 2023 год в Дубае с дочкой и возлюбленным Романом Евдокимовым

Сегодня, 18:13

Шукшина заявила, что новогодние шоу по российскому телевидению являются «верхом цинизма»

Сегодня, 18:07

Певец Сергей Лазарев выступил с обвинениями в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой

Сегодня, 17:56

Меладзе попытался оправдаться после своего политического лозунга на корпоративе в Дубае

Сегодня, 17:50

Актёр Станислав Садальский отреагировал на слухи о его свадьбе с Людмилой Максаковой

Сегодня, 17:42

Онкобольная Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой службе 150 тысяч рублей

Сегодня, 17:31

Пермский актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов опроверг обвинения в поддержке Украины

Сегодня, 17:12

Продюсер Иосиф Пригожин предложил запретить в РФ фонограмму по примеру Киргизии

Сегодня, 16:54

Выяснилось, когда шоу Ольги Скабеевой «60 минут» вернется в эфир

Сегодня, 16:48

«StarHit»: Российские артисты неплохо заработали на новогодних ретро-концертах в Дубае

Сегодня, 15:55

Life.ru: Депутат Певцов призвал решать более серьёзные проблемы, чем выходка Меладзе на концерте

Сегодня, 15:06

Ушедшие в вечность: кто из российских знаменитостей покинул нас в 2022 году навсегда

Сегодня, 14:58

Цена билета на фильм «Аватар: Путь воды» в России достигает тысячи рублей

Сегодня, 14:46

Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм РФ «Чебурашка»

Сегодня, 14:37

Олег Газманов с семьей срочно покинул ОАЭ после инцидента на концерте

Сегодня, 13:01

Станислав Садальский раскритиковал новогодний ремейк «Иронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Сегодня, 12:59

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова показала их с Романом 8-летнюю дочь Лею

Сегодня, 12:40

Депутат Лантратова: Валерий Меладзе дискредитировал себя, аншлагов на его концертах уже не будет

Сегодня, 12:32

Экс-солист группы «Корни» Алексей Кабанов призвал делать вид, что сумасшедшая Катя Лель здорова

Сегодня, 12:26

Певица Настасья Самбурская на Новый год станцевала в бикини на пляже в Дубае

Сегодня, 12:17

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ
  • Вчера, 19:11

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно

Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными россиянами в Макеевке
  • Вчера, 20:36

Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными россиянами в Макеевке

Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в

В Германии начато производство новейших самоходных орудий Boxer RCH-155 для нужд армии ВСУ
  • 1-01-2023, 19:53

В Германии начато производство новейших самоходных орудий Boxer RCH-155 для нужд армии ВСУ

В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что

Исполнительница песни «На теплоходе музыка играет» Зарубина победила в телешоу «Суперстар»
  • Вчера, 10:58

Исполнительница песни «На теплоходе музыка играет» Зарубина победила в телешоу «Суперстар»

Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она

Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года
  • Сегодня, 10:15

Издание «Вокруг ТВ» обнародовало рейтинг самых востребованных сериалов ушедшего 2022 года

Минувший год порадовал множеством хороших сериалов. Из-за санкций особой популярностью пользовались отечественные, азиатские и турецкие сериалы.

СТС показал первый тизер нового 10 сезона ситкома «Папины дочки»
  • 1-01-2023, 12:16

СТС показал первый тизер нового 10 сезона ситкома «Папины дочки»

В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала

Новости партнеров
Новости партнеров
Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»
  • Сегодня, 14:08

Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»

Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков. Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают

Правительство РФ проверит компанию, финансировавшую выборы Беглова в 2019 году
  • Вчера, 11:53

Правительство РФ проверит компанию, финансировавшую выборы Беглова в 2019 году

Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала

В Великобритании заявили о прекращении импорта сжиженного природного газа из России
  • 1-01-2023, 19:48

В Великобритании заявили о прекращении импорта сжиженного природного газа из России

В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный

Остались только на фотографиях. Какие здания снесли в Санкт-Петербурге в 2022 году
  • Сегодня, 13:38

Остались только на фотографиях. Какие здания снесли в Санкт-Петербурге в 2022 году

Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция