Шукшина заявила, что новогодние шоу по российскому телевидению являются «верхом цинизма»

Мария Шукшина назвала новогодние шоу по российскому ТВ «верхом цинизма». Актриса не одобрила "анекдоты" в новой передаче на Первом канале.

Это верх цинизма, конечно же, пустить в эфир низкопробную веселуху в день, когда вся страна потрясена произошедшими событиями в Макеевке. Я так понимаю, что своих извинений Первый канал не принесет за то, что плюнул в души людям в очередной раз", — написала в своем блоге Шукшина.

Также, по словам обладательницы медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, не замечать происходящее в стране опасно.

Делая вид, что не происходит ничего, что никто и ничего не видит, не замечает, все идет своим мирным путем, вы страну ведете к вырождению, — добавила заслуженная артистка России.