Собчак хейтерам: «Побуду немного адвокатом дьявола. Отстаньте от Газманова и Меладзе!»

Олег Газманов и Валерий Меладзе в настоящее время переживают серьезные нападки со стороны пользователей Сети. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак попросила хейтеров сбавить обороты, а также не набрасываться с жесткой критикой на российских артистов.

Теледива решила вступится за героев дубайского скандала. 41-летняя светская львица попросила всех недоброжелателей оставить критику при себе.

«Олег Газманов вовсе не высказался. Он промолчал и попросил дать ему отдохнуть. В Телеграмме какая-то буря. Как так, ведь он один из хедлайнеров патриотической повестки. Я немного побуду адвокатом дьявола (это моя любимая роль). А что он должен был сделать? Его позиция всем известна. Отстаньте наконец-то от людей: как от Газманова, так и от Меладзе. Умерьте свой комсомольский задор, чекистскую кровь», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ксения напомнила, что Газманов проводил время в ином государстве, которое не причастно к СВО.

«Он был в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, они устали и хотят отдохнуть. Что он должен сделать, будучи в стране, не участвующей в военных действиях? Сделать сальтуху, сложить букву Z ногами? Приличные гости так себя не ведут» — добавила Собчак.