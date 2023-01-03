Соседов резко высказался о скандале с Меладзе в ОАЭ: «Ему нужно покинуть РФ навсегда»

Во время недавнего новогоднего выступления в Дубае исполнитель Валерий Меладзе сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине», с которым к певцу обратился один из присутствующих зрителей.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с журналистами резко высказал свое мнение. По его словам, после таких слов артист должен покинуть Россию, и желательно навсегда. Соседов считает, что Меладзе заслуживает бойкота со стороны российских радиостанций и телеканалов.

Меладзе должен быть объявлен в РФ персоной нон грата на всех телеканалах. Его песни нужно запретить для ротации на всех радиостанциях в стране. Ему концертные менеджеры должны объявить бойкот. Сам он должен уехать из Российской Федерации. Желательно уехать навсегда, — высказался критик.

В свой черед Валерий Меладзе поспешил оправдаться в соцсетях за свои слова. Как заверил певец, он мечтает о перемирии Украины и России, поэтому на многое готов ради этого.