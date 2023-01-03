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Стало известно настоящее имя провокатора со скандального корпоратива в ОАЭ

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Стало известно настоящее имя провокатора со скандального корпоратива в ОАЭ
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Фото из открытых источников

Николай Наумов, который прославился ролью Коляна в сериале «Реальные пацаны», оказался втянут в скандал с корпоративом в ОАЭ. Дело в том, что пользователи узнали актера в провокаторе в Дубае. Артисту даже пришлось оправдываться, что это не он. Для этого Наумов снял видеоролик, в котором было видно за его спиной заснеженный фон. Как оказалось, новогодние праздники Николай провел в РФ.

Также звезда фильмов попросил разобраться с тем, кто был на скандальной вечеринке. Позже удалось выяснить, что к главному есаулу России приставал некий Александр, он подался в Эмираты на пмж. Мужчина внешне был похож на Коляна, поэтому их спутали.

Напомним, после Нового года в Сети разошлось видео с частной вечеринки в Дубае, на которой двое мужчин заставляли Газманова высказаться насчет ситуации на Украине: «Скажи, что против войны, скажи!». Мужчины хватали певца за руку, стараясь завладеть микрофоном в то время, как он пел хит «Ясные дни». В итоге артист со словами «Дайте отдохнуть» отстранился от навязчивых зрителей.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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