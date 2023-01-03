Стало известно настоящее имя провокатора со скандального корпоратива в ОАЭ

Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно
Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в
В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) принял участие в новогоднем шоу "Новогодняя ночь на Первом канале". Ксения Собчак в своем Telegram-канале
Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она
В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
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Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала
В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный
Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция
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