Станислав Садальский раскритиковал новогодний ремейк «Иронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Актер и шоумен Станислав Садальский в интервью Вячеславу Манучарову на его шоу в Ютуб раскритиковал новый фильм «Самоирония судьбы». Звезда не оценил идею снять новогодний ремейк на картину «Ирония судьбы» с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях.

Садальский пожаловался на то, что в современном киноматографе в настоящее время играют «непрофессиональные люди».

«Сейчас век непрофессионалов. Как сказала одна проститутка: «все хотят задаром и побыстрее», — прокомментировал премьеру скандальный актер.

Напомним, на ТНТ в новогоднюю ночь, 31 декабря, вышла пародия на советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — «СамоИрония судьбы!». В проекте, помимо Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, снялись певица Клава Кока, комик Михаил Галустян, шоумен Павел Воля, Азамат Мусагалиев и многие другие юмористы.