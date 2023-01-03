Станислав Садальский встал на защиту уволенной из «Ленкома» дочери Марка Захарова

Скандал, который разразился в «Ленкоме», стал одним из самых обсуждаемых событий в театральной жизни не только Москвы, но и страны. В результате из труппы театра уволили дочь покойного кинорежиссера Марка Захарова Александру. Таково решение принял нынешний руководитель учреждения Марк Варшавер.

В числе знаменитостей, поддержавших актрису после увольнения, стал известный актер и шоумен Стас Садальский. По его словам, Александра стала жертвой сведения счетов и интриг.

«Я сказал ей когда-то: «Саша, не всегда так будет. Но сейчас такая вот жизнь». Она на самом деле шикарная актриса. Ее попросту убрали из «Женитьбы». Варшавер сводит счеты. Но как бы там ни было... Вы сегодня популярны, все хотят на программу к вам, Вячеслав Манучаров, однако нужно понимать, что будет так не всегда», - высказался Стас Садальский в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на Ютуб.

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