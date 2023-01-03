«Трусливо показал свое истинное лицо»: Меладзе высказался об Украине и разочаровал российских поклонников

Если Валерий Шотаевич ранее открыто не говорил о своей политической позиции, то теперь все стало ясно. 57-летний артист, зарабатывавший в России баснословные деньги, публично решил поддержать Украину.
Правда, певец не стал громко говорить и предпочел сделать это шепотом. Но от пользователей ничего не скроешь. Провокационный видеоролик вовсю гуляет по Интернету.
Поэтому неудивительно, что российские поклонники накинулись с небывалой критикой на звезду:
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