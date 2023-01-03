Ушедшие в вечность: кто из российских знаменитостей покинул нас в 2022 году навсегда

В 2022 году РФ потеряла много замечательных знаменитостей, которые многие годы радовали зрителей своими талантами.

30 января 2022 года из жизни ушли Леонид Куравлев и Виктор Мережко. Актер скончался в возрасте 85 лет из-за пневмонии. Сценарист в 84 года не справился с тяжелыми последствиями коронавируса.

22 июня умер певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет и скончался в результате осложнений подагры. 23 июня не стало кумира миллионов, артиста Юрия Шатунова. В 48 лет он умер от инфаркта.

10 октября ушел навсегда клавишник Михаил Афанасьев, 7 ноября не стало автора песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. 20 сентября Сергей Пускепалис попал в смертельную аварию на Донбассе. Режиссеру и актеру было 56 лет.

10 ноября в 48 лет скончался Андрей Стоянов от передозировки наркотиками. 21 ноября на 72 году жизни ушел в мир иной звезда кинофильмов "А зори здесь тихие..." Александр Старостин. 29 ноября скоропостижно скончалась 37-летняя актриса Наталия Стешенко. Причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.