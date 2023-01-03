В Новогоднюю ночь Бузова ходила по гвоздям, а Медведева ее судила

31 декабря 2022 года на канале ТНТ вышел новогодний выпуск Comedy Club. Отличался он от остальных эпизодов программы участием многих звезд отечественного шоу-бизнеса.

Второй год подряд выделяется певица Ольга Бузова. Телеведущая в минувшем году удивила всех шутливым и опасным номером с живым тигром, а в раз она прошлась по гвоздям. Певице было очень страшно, она плакала и кричала. Тем не менее, смогла пройтись по гвоздям, при этом исполняя свой хит «Танцуй под Бузову».