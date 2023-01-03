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В Новогоднюю ночь Бузова ходила по гвоздям, а Медведева ее судила

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В Новогоднюю ночь Бузова ходила по гвоздям, а Медведева ее судила
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Фото из открытых источников

31 декабря 2022 года на канале ТНТ вышел новогодний выпуск Comedy Club. Отличался он от остальных эпизодов программы участием многих звезд отечественного шоу-бизнеса.

Второй год подряд выделяется певица Ольга Бузова. Телеведущая в минувшем году удивила всех шутливым и опасным номером с живым тигром, а в раз она прошлась по гвоздям. Певице было очень страшно, она плакала и кричала. Тем не менее, смогла пройтись по гвоздям, при этом исполняя свой хит «Танцуй под Бузову».

Ее соперник Тимур Батрудинов справился с заданием намного быстрее. Он прошелся по дорожке из гвоздей под трек «Аргентина – Ямайка 5:0». Зрители отметили, что комику было проще, поскольку «татарская кожа не пробиваема».

Судили звезд популярная певица Алсу и известная фигуристка Евгения Медведева. Жюри отметило, что Батрудинов справился лучше и быстрее, но шесть баллов присудили Бузовой за артистизм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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