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В Сети появились фотографии дочери артистки РФ Любови Успенской до и после пластики

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В Сети появились фотографии дочери артистки РФ Любови Успенской до и после пластики
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Фото из открытых источников

Год назад Любовь Успенская наладила отношения со своей дочерью, которая уехала от нее из РФ в США. Девушка вскоре попала в плохую компанию, начала употреблять запрещенные наркотические вещества.

Успенская во всем поддерживает свою дочь. 68-летняя артистка уверена, что все беды и проблемы уже остались в прошлом. В настояще время королева русского шансона помогает Татьяне не только построить музыкальную карьеру в российском шоу-бизнесе, но и обрести долгожданную внешность.

Стоит сказать, что за последнее время внешний вид Плаксиной действительно кардинально изменился. Девушка сделала себе новые зубы, на несколько килограммов похудела, наняла профессионального визажиста и стилиста, добавила в скулы и губы гиалуроновую кислоту.

Именно певица нашла для наследницы специалистов, которые подкорректировали ей внешность. Теперь она занимается поиском достойных женихов для Татьяны. Правда, выходить замуж девушка не спешит, пока что она хочет погастролировать.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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