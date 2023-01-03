Вера Брежнева рассказала о кардинальных переменах в личной жизни

В начале года украинская певица вера Брежнева разорвала все связи с Россией, на территории которой длительное время жила и зарабатывала.

В личном блоге артистка недавно призналась, что за последние несколько месяцев ее характер претерпел кардинальные изменения, а она сама перестала быть удобной девочкой для окружающих людей.

«Плохую привычку быть хорошей и удобной оставила в минувшем году и попрощалась навсегда с ней», - написала Вера.

Артистка также добавила, что она полностью пересмотрела режим питания, отказалась от употребления алкоголя.

«Сейчас нахожусь на чистом питании. За телом в порядок пришли эмоции».

Косвенно Брежнева подтвердила, что в ее отношениях с Меладзе существует напряженность. Как оказалось, звездные супруги не смогли воссоединиться ради празднования Нового года.