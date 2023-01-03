Выяснилось, когда шоу Ольги Скабеевой «60 минут» вернется в эфир

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева порадовала своих многочисленных поклонников, появившись в так называемом «Голубом огоньке» в последнюю ночь минувшего 2022 года. При этом политическое шоу звезды «60 минут» исчезло из эфиров уже как целую неделю.

Только сейчас стало ясно, что ждет передачу в обозримом будущем. Во время изучения программы канала «Россия 1» стало ясно, что популярная программа вернется в эфиры уже совсем скоро, а именно 9 января 2023 года. Любимых телеведущих российские зрители увидят традиционно в 11:30.

Пока что точно неизвестно, будет ли в студии Ольга Скабеева присутствовать с Евгением Поповым вместе. Иногда журналисты чередуются в прямых эфирах.