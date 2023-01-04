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Десять лучших российских фильма 2022 года по версии читателей «Вокруг ТВ»

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Десять лучших российских фильма 2022 года по версии читателей «Вокруг ТВ»
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Фото из открытых источников

В 2022 году на экраны вышло немало увлекательных фильмов. Портал «Вокруг ТВ» рассказал о том, какие фильмы больше всего заинтересовали зрителей. Стоит сказать, что многие россияне выбрали байопики — ленты, основанные на биографических данных людей.

1. «Последний богатырь: Посланник Тьмы»: страницу экшн-сказки посетили 561 969 раз

2. «Одна»: история о выживании в тайге после авиакатастрофы - страница драмы набрала 557 862 просмотров.

3. «Небо»: непафосный фильм о подвиге летчика - на сайте информацию о драме искали 532 044 раз!

4. «После. Долго и счастливо»: продолжение популярной романтической франшизы

5. «Подельники»: драма о борьбе с хтоническими настроениями набрала 245 873 просмотров

6. «Сердце пармы»: эпическая кионистория не хуже, чем «Игры престолов». О ленте читали 230 581 раз

7. «Эскортницы» (Девушки из Дубай): история об изнанке этого опасного бизнеса - 221 730 раз.

8. «Мистер нокаут»: мотивационная картина о советском боксере - информацию о ней прочли 196 453 раз.

9. «Чемпион мира»: драма о противостоянии знаменитых шахматистов - интересовались 188 029 раз.

10. «Летчик»: военная кинодрама о ВОВ - 186 878 раз.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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