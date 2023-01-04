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Сафронков сделал заявление о дипломатической ситуации на Ближнем Востоке

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Сафронков сделал заявление о дипломатической ситуации на Ближнем Востоке
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель российского внешнеполитического ведомства по вопросам выстраивания отношений с государствами Ближнего Востока Сафронков сделал заявление о ситуации в регионе. Он обратился к теме взаимодействия разных сил политического влияния на международной арене и указал, что Россия проводит свой самостоятельный курс на Ближнем Востоке и другим государствам, в первую очередь США, не удастся исключить ее как сторону в урегулировании местных вопросов.

Сафронков считает, что американские политические власти хотят сами, без договоренностей с Россией, ООН и европейским союзом, влиять на ближневосточную ситуацию. Однако, подчеркнул он, в современных условиях у США не получится проводить такой курс. Другие государства, заявил он, при всех попытках не вытеснят Россию из участия в обсуждении региональных международных вопросов. 

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал», – заявил Сафронков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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