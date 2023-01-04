Политолог выразил мнение о роли Японии в политике больший семерки

Политолог Косырев выразил мнение о роли японских политических властей в том курсе, который проводят государства большой семерки. Он считает, что официальный Токио не оказывает заметного влияния на политику этой международной организации.

В последнее время в СМИ приводится сообщение, что руководитель японского правительства Кисида намерен пригласить участвовать в работе саммита большой семерки украинского президента Зеленского. Это международное мероприятие в текущем году по плану должно быть проведено в Японии.

Косырев полагает, что внешнеполитические инициативы Кисиды, в том числе намерение пригласить Зеленского, никак не повлияют на изменение роли Японии в определении общего курса большой семерки.

«Политика "Большой семерки" будет меняться как угодно, но только не потому, что Япония там чего-то захотела либо не захотела. Ее председательские функции в данном случае – это обслуживающий персонал», – считает он.