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Тимонин рассказал об экспорте сжиженного природного газа из Российской Федерации в ЕС

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Тимонин рассказал об экспорте сжиженного природного газа из Российской Федерации в ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

Экономист Тимонин рассказал, что объем экспорта сжиженного природного газа российского производства на рынок Европейского союза в 2022 году увеличился. Он подчеркнул, что это произошло на фоне санкционной политики политических властей ЕС по отношению к экономике РФ.

При всех санкциях, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов из России, все же сжиженный природный газ по-прежнему поставляется, и в значительных объемах. По этому показателю российские компании находятся среди основных экспортеров СПГ в ЕС.

Тимонин указал, что в 2022 году из России было поставлено в государства этого объединения 16 миллионов тонн топлива, что больше аналогичного показателя за 2021 год на 3 миллиона тонн.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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