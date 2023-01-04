63.RU: самарские бойцы могут получить госнаграды

Бойцы из Самарской области, которые попали под обстрел в Макеевке (Донецкая область), могут удостоиться госнаграды за особые заслуги. Об этом рассказал изданию 63.RU губернатор области Дмитрий Азаров после посещения своих земляков в одном из ростовских госпиталей.

По словам главы Самарского региона, военнослужащие помогали своим товарищам, несмотря ни угрозу жизни.

Наши парни проявили себя достойно в этот тяжелейший период. После сильного обстрела рядовые и офицеры — с многочисленными ранениями, с контузиями — спасали других, они вытаскивали из-под завалов товарищей. Продолжали им помогать до момента прибытия сотрудников МЧС. За проявленные отвагу и мужество я буду ходатайствовать о представлении бойцов полка к государственным наградам, — сказал г-н Азаров.

Напомним, трагедия с самарскими бойцами произошла в ночь на 1 января 2023 года. ВСУ нанесли удар американскими системами залпового огня HIMARS в пункт временной дислокации военных. Число погибших и раненых приблизилось к сотне.