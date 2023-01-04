Актер Анатолий Белый пожаловался на тяжелую адаптацию после отъезда из РФ в Израиль

Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый в минувшем году принял решение покинуть Россию на фоне происходящих событий на Украине и в мире. Вместе с семьей востребованный в РФ артист обосновался в Израиле. Там давно живут его родные.

Сейчас актер пытается начать все заново за рубежом. В своей социальной сети он дал поклонникам понять, что новая жизнь у него складывается непросто, однако обратного пути, по словам Анатолия, у него просто нет.

«Новое — в любом случае лучше, чем то, что ранее было, да? Так устроен наш мозг. Пусть будет так. Жизнь моя разделилась на до и после, но знаю, что обратного пути нет. Зло сильное, добро победит. Значит, нужно делать все возможное и невозможное, чтобы было лучше. Всех с Новым годом!»

Напомним, ранее Белый признавался, что из-за его отъезда из России от него отвернулись многие коллеги, друзья. Прекратилось общение даже с теми, кого он считал близкими, родными людьми.