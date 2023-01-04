Актер Анатолий Белый пожаловался на тяжелую адаптацию после отъезда из РФ в Израиль

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в
Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи
Посетители кинотеатров в Москве, Петербурге и других российских городах шокированы завышенными ценами на билеты на кинофильм «Аватар: Путь воды». В
Писатель и публицист Захар Прилепин резко высказался по поводу новогодних «Голубых огоньков», которые показывали в канун Нового 2023 года на
В Сети развернулась жаркая дискуссия о персонажах из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И если с главными героями новогодней комедии
Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков. Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают
Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в
Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время украинского обстрела. Зовут мужчину
Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала
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